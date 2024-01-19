В мережі активно розповсюджують прихильники Петра Порошенка, партії “Європейська Солідарність”, журналіст каналу ICTV який належить олігарху Віктору Пінчуку, телеканал “ПРЯМИЙ” Петра Порошенка, інформаційне агентство ГЛАВКОМ яке належить Тетяні Снопко фотографію Голови бюджетного комітету Верховної Ради, депутатки від партії “Слуга Народу” Роксолани Підласи яка запропонувала “подумати про податки на розкіш та переглянути відсоток військового збору” нібито в блузі від бренду “Gucci”.

Ми вирішили розібратись чи є інформація на цій фотографії правдивою. Звʼязались з Роксоланою Підласою яка заявила, що це фейк і на ній одягнена блуза від бренду “Zara”.

Поглибилися та перевірили, що на блузі “Gucci” дуже помітно ряд золотистих ґудзиків та бант.

Після чого перевірили модельний ряд бренду “Zara” та знайшли цю саму блузку на сайті Розетка.

В соцмережах Роксолани Підласи опублікована фотографія в цій же самій блузі. Бачимо, що її блуза ідентична з брендом “Zara”, про що депутатка заявила в коментарі.



Відносно колекції бренду “Gucci” яка була доступна до продажу в 2019 році, на момент публікації фото, а це 2021 рік, вона вже не продавалась.