За понад два роки союзу між Сполученими Штатами та Україною їхній зв'язок став демонструвати ознаки зносу, поступаючись місцем взаємному розчаруванню та відчуттю, що відносини можуть зайти в глухий кут, – зазначили журналісти TNYT.

На тлі останніх заяв Білого дому про можливості нових шляхів допомоги Україні видання The New York Times опублікувало статтю про нібито взаємне розчарування між Україною та США.

Коротко – про контекст

Напругу між країнами, як пише TNYT, можуть створювати фінанси, різниці у пріоритетах тощо.

Не секрет, що допомога від США затримується, а президент України Володимир Зеленський нещодавно, ще в лютому 2024 року, висловлював невпевнені сподівання про те, що допомога Штатів “не відпаде”.

Хоч високопосадовці США, як зазначалося в нашому матеріалі, поданому вище, нещодавно казали про можливості нових шляхів допомоги, західні ЗМІ наголосили на мізерності запропонованих шляхів порівняно з більш ніж 61 мільярдів доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив Конгрес санкціонувати.

Для Пентагону, як зауважують у TNYT, роздратування зводиться до одного питання, яке постійно повторюється: американські військові стратеги вважають, що Україні потрібно зосередити свої сили на “одній великій битві за один раз”. Натомість президент Володимир Зеленський, який пообіцяв вигнати Росію з кожного сантиметра України, витрачає свої сили в боях за міста, які, на думку американських чиновників, не мають стратегічної цінності.

Отже, затримка допомоги з однієї сторони та розбіжне бачення ведення війни – з іншої, породили ймовірне взаємне невдоволення, причини котрого розглянемо детальніше.

Ймовірні причини невдоволення

Головними причинами взаємного розчарування, як вже було зазначено, є критичне ставлення Штатів до стратегії українського командування у війні та скарги України на затримку підтримки від союзників.

З приводу критики української стратегії, навіть зараз, через кілька місяців після невдалого контрнаступу, Пентагон вважаєоднією з причин провалу те, що Україні не дослухалася до його порад і, до того ж, продовжує не дослухатися.

Крім того, американські високопосадовці розкритикували Україну за бої в Авдіївці: на їхню думку, Україна захищала Авдіївку надто довго і надто дорогою ціною.

“Колишній американський командир, який має тісні зв’язки з українськими збройними силами, сказав, що не було жодних причин утримувати місто так довго, як це робили українські війська, окрім як для того, щоб позбавити Росію більшої кількості військ і техніки – жертв, на які Москва була більш ніж готова піти, щоб заявити про свою перемогу”, – зазначили у TNYT.

Колишній американський командувач, процитований вище, також заявляв, що хаотичний відступ України з Авдіївки був помилкою. За словами офіційних облич Заходу, сотні українських військових могли зникнути або потрапити в полон до наступаючих російських підрозділів.

Втім, парадоксальність ситуації навколо взаємного невдоволення полягає в тому, що Україна рахує невдалий контрнаступ та втрату Авдіївки, при всьому, і відповідальністю США, оскільки ті не спромоглися надати достатньо зброї.

Як український політикум, так і американський, наголошує, що неспроможність Конгресу ухвалити законопроект про надзвичайну допомогу Україні, який передбачає виділення 60,1 мільярда доларів, вже підірвала боротьбу на сході країни.

“Ми метушилися, поки Рим горів”, – сказала Емілі Хардінг, колишній співробітник американської розвідки, під час дискусії щодо України минулого місяця в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Хардінг додала, що проблема була у задовгому ваганні Штатів.

Ймовірні наслідки взаємного розчарування

Наслідки взаємного розчарування, вочевидь, можуть бути руйнівними для України.

Журналісти TNYT акцентують, що Україні явно не вистачає зброї, і це видно по останніх новинах з фронту.

“Лише за кілька миль від російських окопів на сході України минулої п’ятниці майже безперервно лунали розриви снарядів, що летіли з російських гаубиць, ракет і мінометів, які випускала російська артилерія. Українська відповідь, позначена різкими вибухами вихідного вогню, була помітно рідшою”, – заявили журналісти.

Втім, є і хороші звістки з фронту, а також – про постачання зброї від США.

Стабілізація на фронті та допомога Штатів

11 березня в інтерв’ю французькому виданню Володимир Зеленський заявив про позитивні зміни на фронті.

Президент України звернув увагу, що нинішня ситуація “набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців”.

Зеленський також заявив, що наступ Росії зупинено, а їхня армія зазнає значних втрат. Втім, він додав, що ситуація може швидко погіршитися, якщо українська армія не отримає належної підтримки.

Вчора про необхідність прискорення допомоги США згадав і директор ЦРУ Вільям Бернс, зазначивши, що Україна може втратити ще більше територій, якщо залишиться без надання допомоги.

Журналісти TNYT натомість наголошують, що американці, ні українці не збираються переривати союз. Зобов’язання союзників залишаються твердими, оскільки кожна сторона потребує іншої.

“Розвідувальне співтовариство США продовжує надавати українським військовим значний обсяг інформації в режимі реального часу про російські командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли російської військової лінії. Пентагон продовжує проводити щомісячні засідання Контактної групи, щоб підштовхнути партнерів України до надання грошей, зброї та боєприпасів”, – констатують західні журналісти.

Отже, факт союзництва США і Україна та його продовження лишається беззаперечним. Попри можливі суперечки, партнерство є стабільним.