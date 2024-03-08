В ефірі телеканалу “КИЇВ24” за 7 березня начальниця служби зв’язків з громадськістю 80-ї ОДШБр Уляна Созановська розповіла, що ворог починає застосовувати все більше сил та засобів і починає просуватися до міста Часів Яр.

Тим часом міністерство оборони Британії повідомило в мережі Х про ймовірні цілі росіян по українських містах. За даними британської розвідки, наступною ціллю росіян буде саме Часів Яр – місто в Бахмутському районі.

Британська розвідка зазначила у звіті, що російські сили продовжують напади для розширення контролю навколо міста Бахмут, яке, нагадаємо, Росія окупувала в травні 2023. Росіяни просунулися, аби, за словами Міноборони Британії, окупувати східні частини села Іванівське та атакували українські позиції в Богданівці.

Розвідка Британії нагадала, що Часів Яр розташований приблизно за 5 км від лінії фронту.

“Незважаючи на деякі поступові тактичні досягнення, це дуже малоймовірно, що російські війська зараз здатні спробувати повномасштабний штурм міста”, – наголосили розвідники.

Малоймовірність швидкого просування російських військ українською територією доводить успішна контратаку в районі Авдіївки, про котру 7 березня прозвітував Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW, посилаючись на російських мілітарних блогерів, зазначають, що українські війська провели успішну контратаку під Бердичами (на північний захід від Авдіївки) і витіснили російські війська з невизначених позицій. Втім, в ISW наголошують, що не бачили візуальних підтверджень успішних контратак від українців.

Крім того, аналітики ISW, цитуючи речника оперативно-тактичного угруповання “Таврійський” Дмитро Лиховий, зауважили, що російські війська наразі зосереджують свої наступальні дії в напрямку Тоненького.

Звернемо увагу, що 4 березня Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону також заявив про успіхи наших військ, зазначивши, що українські військові стабілізували ситуацію на Авдіївському напрямку та зупинили просування російських окупантів.

За словами Лиховія, від початку доби й до 18 години 4 березня Сили оборони відбили на Авдіївському напрямку 21 атаку. Зокрема, вони здобули успіх у районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське.

Наразі росіяни частково контролюють села Бердичі та Тоненьке. Проте, як зазначив спікер ОСУВ «Таврія», українським військовим вдалося зупинити просування окупантів на цих рубежах.

Нагадаємо, що в нашому матеріалі за 28 лютого йшлося про те, що після захоплення Авдіївки у Донецькій області росіяни відчули ейфорію, а тому збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту.