Але несподіванкою для українського суспільства стала інша подія — традиційний запланований «Український сніданок» Пінчука. Нагадаємо, що такий приватний захід Фонд Пінчука проводить з 2005 року і цей рік не став виключенням. Анонс події вже представлено на сайті Фонду, а серед спікерів заявлені:

Приводом для чергової дискусії стало фото, яке вже виклали в соцмережу з Давосу. На ньому Пінчук позує разом з українськими активістами. Знімок був викладений на сторінці в Фейсбук Мирослави Гонгандзе і одразу викликав жорстку реакцію.

Неочікувана реакція

Одною з перших на фото з Давосу відреагувала Мар`яна Безугла, яка недавно вийшла з фракції «Слуга Народу» .

«Пінчук: стара квочка для нових облич. Давос. Бачу Masha Nazarova і Тарас Чмут, Юлія Паєвська. Повторю, Пінчук разом з Ахметовим — два «хитросплетених» олігархи. Пінчук мімікрує під мецената, благодійника, відмиваючи гроші, що відібрав у держави. При цьому отримав необмежений доступ до державних ресурсів Пінчук через шлюб: одружився на дочці Кучми. Наразі в Україні вже тільки два доларових мільярдери: Ахметов і Пінчук. Ахметов спонсорує бойові підрозділи, сподіваючись на захист, але історія пам’ятає, хто кукловодив Януковичем і що цей вихідець з організованих злочинних угруповань зробив з Україною за роки. Єгор Чернєв, знову вітання».

Дісталось «на горіхи» від Мар`яни Безуглої народному депутату Єгору Чернєву, якого депутатка звинуватила у «Давосі за гроші Пінчука». «Наш комітетський селфімен Єгор Чернєв трошки постидався селфі після мого допису, але написав багато про свою поїздку в Давос. За моєю інформацією поїздку йому оплатив олігарх Пінчук. Нагадую, що таку фінансову «підтримку» потрібно декларувати. Звісно, совість не задекларуєш. Та й Закон про олігархів майже не працює:( Хороша спроба була. Прийшов він в Слуга Народу від Пінчука. Мала помилку підтримати його переміщення в Комітет нацбезпеки та отримала зраду. Не права. Він позиціонував себе сучасно, другом та готовим впрягтися в боротьбу за ідеї. Пінчук — один із самих слизьких олігархів, який косить під благодійника, відмиваючи гроші, що відбірав у держави. При цьому отримав капітал Пінчук через шлюб: одружився на дочці Кучми з необмеженим доступом до державних ресурсів. Альфонс:)», — пише Мар`яна на своїй сторінці в Фейсбук.

Дійсно, народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв виступив на форумі. У себе на сторінці він пише:

«Мав виступ у Давосі на тему “Що буде, якщо Україна програє”? Головною моєю тезою став заклик до Західу почати діяти, нарешті, проти росії проактивно. Нав’язувати свої правила гри, а не наздоганяти та рефлекторно реагувати. Інакше перемогти росію буде вкрай важко. Якщо ж росія візьме гору в Україні, світовий порядок буде зруйновано, і на наступний день вона знову озвучить ультиматум до НАТО (США) про відхід на кордони 1997 року. Мета – змусити європейців відмовитися від безпекових послуг США, укласти з росією нову угоду про систему європейської безпеки з домінуванням москви, та вичавити Штати назад за океан. Саме вигнання США з Євразії і є спражньою метою групи країн, до яких входять росія, Китай, Іран, КНДР та інші. Це і є тими бажаними для них змінами, “яких не було 100 років”, про які казав Сі Цзінпін. Адже саме століття тому США не були присутні у такому масштабі ані у Європі, ані в Азії. У разі виконання російського ультиматуму НАТО де-факто перестане існувати, а єдина Європа розколеться на групи країн, кожна з яких буде намагатися врятуватися самотужки. Хтось почне шукати з росією миру та гарантій безпеки від неї. А хтось і стане жертвою агресії.”

Архітектура безпеки по всьому світі також почне сипатися. Від США почнуть відходити їхні союзники в Азії та шукати інших гарантів безпеки.

У разі ж невиконання ультиматуму – територія країн НАТО буде атакована росіянами.

Напад буде або відкритий, з території Білорусі через Сувалківський кордор, або гібридний, через проксі-сили у країнах Балтії за зразком подій на Донбасі.

Для убезпечення території росії і Білорусі від ударів у відповідь в обох тепер присутня ядерна зброя та постійно лунають погрози її використати.

У європейців та американців залишиться вибір: або воювати на своїй території масами людей з величезними жертвами, або піти на поступки росії.

У першому випадку війна затягнеться на кілька років і призведе до гіганських економічних, демографічних та військових втрат у Європі.

Світову торгівлю буде зруйновано, у Європі з’являться десятки мільйонів внутрішніх біженців, а Захід буде ослаблено до найнижчого за кілька століть рівня.

У другому випадку поступки росії означатимуть для Європи зміну безпекової парасольки з американської на російську та передачу кремлю частини європейського суверенітету.

Тож для запобігання такому сценарію Україні вже сьогодні потрібні від союзників нові технології та найсучасніші види озброєння для ведення асиметричної війни, і тільки так ми зможемо перемогти росію.

“Невже Заходу варто проходити весь цей кривавий шлях, якщо можна просто допомогти Україні перемогти у війні?” – запитав я в кулуарах після виступу у наших західних партнерів.

Я також висловив їм своє занепокоєння тим, що незважаючи на масштаб загроз, вони досі не можуть обійти у виробництві боєприпасів росію, яка лише нарощує випуск військової продукції.

Якщо США під час обстрілу Ємену випустили весь свій річний обсяг вироблених Томагавків, то чи багато вони з такими темпами навоюють?

Мало того, що за останні десятиліття Захід розбазарив свої арсенали та порізав підприємства, так ще й не може організуватися перед обличчям неминучої екзистенційної загрози.

Більшість тих, з ким я спілкувався, мене підтримали, і це вселяє оптимізм. Але, на жаль, на Заході залишається ще багато тих, хто досі не може позбавитися рожевих окулярів.

Що ж, будемо з ними працювати та пояснювати, іншого варіанту немає.

Адже підтримка України – це останній шанс для всіх уникнути великої війни».

Але щодо звинувачень у «спонсорстві Пінчука» відповів, демонструючи фото оплат з власного рахунку.



Тож, питання «кого спонсорує Пінчук у Верховній раді» залишається відкритим, як і те, до чого приведе «Український сніданок» Пінчука у 2024 році. Нагадаємо, ще декілька років тому перед Давоським форумом 2017 року Віктор Пінчук дав скандальне інтерв’ю для The Wall Street Journal, в якому фактично призвав здати окуповані території агресору. Тоді «Сніданок» з Пінчуком розцінювався майже як державна зрада:

«ЖОДНИЙ З ПОВАЖАЮЧИХ СЕБЕ ПОЛІТИКІВ НЕ ПОВИНЕН ПРИСУТНИВАТИ НА ЗАХОДІ ПІНЧУКА В ДАВОСІ», Айдер МУЖДАБАЄВ, журналіст;

«УЧАСТЬ ПОЛІТИКІВ У ДАВОСІ Є СВОЄОБРАЗНОЇ ПІДТРИМКОЮ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАЯВ ПІНЧУКА», Вікторія ВОЙЦИЦЬКА, народний депутат України, партія «Самопоміч»;

«ЛЮДИНА, ЯКА ПОЇДЕ НА ЗУСТРІЧ ПІНЧУКА, МОВЧАЛИВО ПІДПИШЕТЬСЯ ПІД ЙОГО ПРОПОЗИЦІЮ», Олексій СКРИПНИК, народний депутат України, фракція «Самопоміч».

Так чому сьогодні активісти, серед яких відома Тайра (Юлія Паєвська), охоче позують разом з Віктором Пінчуком? Можливо, відомий олігарх і змінив свою думку після масштабного вторгнення, але чітких роз`яснень суспільство ще не отримало.