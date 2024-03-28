Ситуація на сході та півдні України залишається напруженою. Протягом останньої доби відбулося 60 бойових зіткнень з російськими військами.

Про це повідомляє Генштаб у своєму ранковому зведенні.

Противник наніс 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах, що спричинило жертв серед цивільного населення та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Також вночі 28 березня російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши ударні дрони типу “Shahed”. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

На різних напрямках було зафіксовано авіаційні удари по населених пунктах, а також артилерійський обстріл понад 100 населених пунктів у різних областях України.

Ситуація на фронті:

На Волинському та Поліському напрямках немає значних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворожі дії обмежені диверсіями та збереженням прикордонної присутності.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 5 атак.

На Бахмутському напрямку відбито 4 атаки.

На Авдіївському напрямку було відбито 14 атак.

На Новопавлівському напрямку продовжується стримування противника.

На Оріхівському напрямку армія РФ атакувала 4 рази.

На Херсонському напрямку неуспішні атаки окупантів.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та 1 ще одному важливому об’єкту противника.