Про це повідомило видання Irytas.lt.
Депутати литовського Сейму проголосували за правки до закону щодо публічних закупівель, які передбачають дозвіл організаціям придбати та використовувати для випробувань або передавати в інші держави дрони, що використовують компоненти китайських виробників.
Як зазначається, після обговорення відповідний проєкт підтримали 75 парламентарів, двоє утрималися, і жоден не виступив проти.
“Пропозиція передбачає, що організації можуть передати закуплені БПЛА з китайськими компонентами на підтримку України, яка бореться з російською агресією.
Через нестачу снарядів та зброї в Україні дрони стали важливою частиною військових дій”, — пишуть журналісти.
Як вказали ініціатори проєкту, поки що організації не можуть придбати товари, виробник чи контролююча особа яких зареєстровані у Китаї, оскільки їх вважають ненадійними, навіть якщо ті використовуються лише для тестування або передачі у підтримку іншим державам.
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