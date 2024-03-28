Раніше організації не мали права на придбання товарів "ненадійного виробника".

Про це повідомило видання Irytas.lt.

Депутати литовського Сейму проголосували за правки до закону щодо публічних закупівель, які передбачають дозвіл організаціям придбати та використовувати для випробувань або передавати в інші держави дрони, що використовують компоненти китайських виробників.

Як зазначається, після обговорення відповідний проєкт підтримали 75 парламентарів, двоє утрималися, і жоден не виступив проти.

“Пропозиція передбачає, що організації можуть передати закуплені БПЛА з китайськими компонентами на підтримку України, яка бореться з російською агресією. Через нестачу снарядів та зброї в Україні дрони стали важливою частиною військових дій”, — пишуть журналісти.

Як вказали ініціатори проєкту, поки що організації не можуть придбати товари, виробник чи контролююча особа яких зареєстровані у Китаї, оскільки їх вважають ненадійними, навіть якщо ті використовуються лише для тестування або передачі у підтримку іншим державам.