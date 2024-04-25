Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Дядя Гриша підтримує наше військо уже десять років, з початку російсько-української війни. За цей час він зібрав близько восьми мільйонів гривень. Сьогодні заступник начальника Херсонської ОВА Володимир Клюцевський передав йому президентську відзнаку «Золоте серце”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Янченко збирав кошти на українську армію і під час повної російської окупації Херсона, “увімкнувши під дулами окупантів українські пісні”.

“Спасибі за ваше золоте серце і безмежну любов до України. Дякую, що своєю щоденною працею наближаєте нашу перемогу”, — подякував голова Херсонської ОВА Володимир Клюцевський.

Відзнака Президента України “Золоте серце” — це державна нагорода, яка встановлена для відзначення вагомого внеску волонтерів у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху