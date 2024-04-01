Українські та польські аграрні асоціації продовжать переговори щодо транзиту зерна та інших продуктів і розблокування кордону.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

“Дуже важливо, що асоціації різних секторів зафіксували зв’язок і з поточного тижня продовжать зустрічі, щоб чітко узгодити параметри (експорту і транзиту української агропродукції – ІФ-У). Усі зрозуміли (на українсько-польській зустрічі в Польщі минулого тижня – ІФ-У), що взаємодія і співпраця, домовленості — це, зрештою, матиме найкращий результат”, — сказав він.

Планується проведення зустрічі у розширеному форматі протягом перших двох тижнів квітня з метою пошуку шляхів взаємодії аграріїв обох країн, що може стати основою для укладення домовленостей на міждержавному рівні.

“На предмет цього є стриманий оптимізм, який дає змогу сподіватися, що ще після декількох зустрічей для фіксації кінцевих параметрів вдасться нарешті вирішити цю проблему”, — наголосив Висоцький.

Обговорюватимуться такі напрями, як малина, сік, мед, яйця, зерно та птиця.

Висоцький також підкреслив, що питання транзиту українського зерна порушується на міжнародних зустрічах, а Україна наполягає на доступності транзиту без зупинок і блокувань.