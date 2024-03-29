Про це Ребел Вілсон розповіла в інтерв’ю для People.
Акторка сказала, що через соціальний тиск їй було соромно говорити про те, що вона вперше мала статевий зв’язок у 35 років, тому вона уникала цієї теми або ж іноді брехала про вік, коли вперше мала секс.
«Зазвичай я просто виходила з кімнати, коли говорили [про секс]. А потім люди казали: «О, у 24 роки вже так пізно [вперше займатися сексом]. А я сиджу й думаю: «Боже мій, мені 35. Якого біса? Я буду найбільшою невдахою», – розповіла Вілсон.
Акторка наголосила, що не всі люди повинні вперше займатися сексом саме в підлітковому віці.
«Люди можуть почекати, поки вони будуть готові, або почекати, поки вони стануть трохи більш зрілими… Молодь не має відчувати тиску», – зауважила Вілсон.
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