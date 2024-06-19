Про це пише Breaking Defense.

Попри те, що кілька європейських оборонних компаній взяли на себе зобов’язання щодо широкомасштабних виробничих програм на території України, угода Northrop про спільне виробництво є першою публічно визнаною між прем’єр-міністром оборонних відомств США та українським урядом.

“Ми працювали, як ви знаєте, в Україні над виробництвом боєприпасів середнього [калібру]. Це наш перший проєкт, який оплачується «українськими доларами». Ми прагнемо розширити його на танкові боєприпаси калібру 155 мм та інші боєприпаси, коли знайдемо інноваційні процеси”, — зазначив директор Northrop з міжнародного бізнесу в секторі оборонних систем компанії Дейв Бартелл.

При цьому деталей плану щодо спільного виробництва він не назвав. У виданні зазначили, що компанія Northrop також відмовилася дати коментар.

Своєю чергою головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун підтвердив плани з виробництва боєприпасів середнього калібру в Україні.

Під час свого виступу на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі він відзначив нову програму Держдепу, яка інвестує 2 мільярди доларів у оборонно-промислову базу країни. За словами Брауна, ця програма може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.