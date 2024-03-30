Після російських ударів 22 березня зруйновані всі енергоблоки однієї з найбільшої теплоелектростанцій на Харківщині. Пошкоджено допоміжне обладнання.

Про це повідомила компанія “Центренерго”.

“Ступінь руйнування різний, від повного – до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, необхідної для відновлення, а також будь-яких прогнозів стосовно часу ремонтів – немає”, – зазначається в публікації.

Міністр енергетики Герман Галущенко після того, як побував на Зміївській ТЕС і побачив масштаби руйнувань після влучень ворожих ракет, пообіцяв “допомагати максимально”.

В компанії зазначили, що наразі немає можливості ані точніше оцінити масштаб пошкоджень, ані назвати точну суму, яка необхідна на відновлення, ані спрогнозувати час ремонту.

За словами Галущенка, для допомоги залучать донорів, працює фонд підтримки енергетики — «гроші є».