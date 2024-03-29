Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що ризик ескалації війни через передачу Україні ракет ATACMS "не такий високий, як, можливо, було спочатку".

Про це повідомляє Defense One.

За його словами американського генерала Брауна, стримана реакція Росії на атаки українських безпілотників по її території дозволила Пентагону скоригувати свій аналіз ризику відправки ATACMS.

“Це те, на що ми звертаємо увагу. Ви знаєте, яка ймовірність ескалації, виходячи з різних можливостей та різних дій“, – сказав Чарльз Браун.

Раніше військові чиновники США говорили, що надання Україні такої зброї нібито може змусити Росію дати ядерну відповідь або підштовхнути її до нападу на НАТО.