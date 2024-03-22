Командир Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ, полковник Андрій Білецький висловив думку, що можна було б утримати місто Авдіївка, якби вирішити дві головні складові, де Росія має домінуюче положення - авіаційну та артилерійську компоненти.

Про це він заявив на Київському безпековому форумі.

“Періодично мене питають, чи можна було утримувати Авдіївку тими силами, які були, і я скажу, що так, це було можливо за двох складових. Якби можна було вирішити дві компоненти, у яких Росія є повністю домінуючою. Це авіаційна компонента і це артилерійський терор”, — сказав Білецький.

За його словами, це можна було б здійснити за допомогою більшої кількості комплексів протиповітряної оборони для розв’язання проблеми авіаційної складової, а також за допомогою збільшення кількості зброї та боєприпасів, а також впровадження нових комплексів контрбатарейної боротьби для розв’язання проблеми артилерійської складової.

“Якби українська армія, маючи те співвідношення сил, яке було на той час, а для розуміння у пік наступу на Авдіївку було 7 росіян до 1 українського бійця, то можна було б тримати місто у такій ситуації при можливості вирішення цих двох величезних проблем”, — сказав Білецький.

Він підкреслив, що ці проблеми залишаються актуальними для українських оборонців, але відзначив позитивні ознаки стабілізації ситуації зараз.