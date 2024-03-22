У Чернігівській області російські війська здійснили авіаудари на центр міста Семенівка за допомогою авіабомб.

Про це повідомляє МВС.

У результаті цієї атаки пошкоджений будинок культури.

Один чоловік був поранений і госпіталізований, а інша постраждала особа відмовилась від госпіталізації.

Наразі на місці події працюють рятувальні та медичні служби.