Про це повідомляє МВС.
У результаті цієї атаки пошкоджений будинок культури.
Один чоловік був поранений і госпіталізований, а інша постраждала особа відмовилась від госпіталізації.
Наразі на місці події працюють рятувальні та медичні служби.
У Чернігівській області російські війська здійснили авіаудари на центр міста Семенівка за допомогою авіабомб.
Про це повідомляє МВС.
У результаті цієї атаки пошкоджений будинок культури.
Один чоловік був поранений і госпіталізований, а інша постраждала особа відмовилась від госпіталізації.
Наразі на місці події працюють рятувальні та медичні служби.