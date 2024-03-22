Про це повідомляє МВС.

У результаті цієї атаки пошкоджений будинок культури.

Один чоловік був поранений і госпіталізований, а інша постраждала особа відмовилась від госпіталізації.

Наразі на місці події працюють рятувальні та медичні служби.

  • Наслідки масованого обстрілу: 5 загиблих, 26 поранених, — Нацполіція
  • Удар Росії по українській інфраструктурі призведе до загострення гуманітарної кризи, — ООН
  • “Шахеди”, балістика та крилаті ракети: Росія завдала масованого удару по Україні