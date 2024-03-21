Про це заявив міністр оборони Річард Марлз на спільній прес-конференції з держсекретарем з питань оборони Великобританії Грантом Шаппсом.
«Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія», — сказав Марлз.
«Це справді важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах», — додав він.
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