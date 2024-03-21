Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що Австралія долучилася до української "коаліції дронів", яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія.

Про це заявив міністр оборони Річард Марлз на спільній прес-конференції з держсекретарем з питань оборони Великобританії Грантом Шаппсом.

«Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія», — сказав Марлз.

«Це справді важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах», — додав він.