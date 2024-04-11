Про це повідомило литовське Міноборони.
“Під час зустрічі Кащюнас та Умєров обговорили дефіцит боєприпасів в Україні, а також необхідність сприяння військовій промисловості та приєднання до багатосторонніх ініціатив із виробництва, закупівлі та збільшення виробництва озброєнь і боєприпасів”, – йдеться у повідомленні.
Очільники оборонних відомств також обговорили зусилля Литви з виробництва безпілотників і антидронових засобів та приєднання Литви до коаліції з розробки безпілотників, яку очолюють Латвія та Велика Британія.
“Серед інших тем обговорення були підготовка українських військовослужбовців та реабілітації поранених солдатів, зокрема в контексті рішення Литви допомогти зі створенням трьох реабілітаційних центрів у Львові, Дніпрі та Житомирі”, – додали в інформаційному повідомленні.
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