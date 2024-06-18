Про це він сказав в інтервʼю BBC.
За його словами, Пекін “намагається всидіти на двох стільцях”, підтримуючи військові зусилля РФ, а також намагаючись підтримувати відносини з європейськими союзниками.
“Це не може працювати в довгостроковій перспективі”, — зазначив генсек НАТО.
Відповідаючи на запитання про те, що члени Альянсу можуть зробити у зв’язку з підтримкою Росії Китаєм, Столтенберг зауважив, що “ведуться розмови” про можливі санкції.
Він зазначає, Китай ділиться з РФ багатьма технологіями, зокрема мікроелектронікою, яка є ключовою для створення ракет та зброї, яку країна-агресор використовує проти України.
“На якомусь етапі ми повинні розглянути певні економічні заходи, якщо Китай не змінить свою поведінку”, — підкреслив він.
Столтенберг додав, що Росія все більше приєднується до авторитарних країн, серед яких Іран, Китай і Північна Корея.
Крім того, він зазначив, що КНДР передала Росії артилерійські снаряди, а натомість РФ надала передові технології для ракетної та ядерної програм Північної Кореї.
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