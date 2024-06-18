Про це він сказав в інтервʼю BBC.

За його словами, Пекін “намагається всидіти на двох стільцях”, підтримуючи військові зусилля РФ, а також намагаючись підтримувати відносини з європейськими союзниками.

“Це не може працювати в довгостроковій перспективі”, — зазначив генсек НАТО.

Відповідаючи на запитання про те, що члени Альянсу можуть зробити у зв’язку з підтримкою Росії Китаєм, Столтенберг зауважив, що “ведуться розмови” про можливі санкції.

Він зазначає, Китай ділиться з РФ багатьма технологіями, зокрема мікроелектронікою, яка є ключовою для створення ракет та зброї, яку країна-агресор використовує проти України.