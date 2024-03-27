Заступник начальника штабу оборони Великої Британії генерал-лейтенант Роб Маґовен визнав, що британські військові не змогли б воювати проти Росії понад два місяці.

Про це пише видання The Telegraph.

У відповідь на запитання, чи зможе Британія «боротися з Путіним більш як кілька місяців у повномасштабній війні», Маґовен визнав, що не зможе, оскільки країна має недостатньо резервів та боєприпасів.

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що такий імовірний конфлікт відбуватиметься разом із союзниками по НАТО, які можуть колективно перевершити Росію.

«Людям, які дивляться і чують, що Велика Британія не готова до війни виключно з Росією, важливо розуміти, що оскільки ми перебуваємо в НАТО й існує стаття 5 (ідеться про положення договору про взаємну оборону), ми ніколи не опинимося в такій ситуації», – сказав міністр.

Комітет з оборони Палати громад під час свого розслідування встановив, що збройні сили Великої Британії «дедалі більше перенапружуються» і не готові до війни з Росією. У доповіді сказано, що уряд «ніколи не досягне бойової чи стратегічної готовності» без проведення термінових реформ, покликаних подолати кризу із набором солдатів, а також збільшити запаси зброї та боєприпасів.

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс повідомив, що лобіював збільшення видатків на боєприпаси в бюджеті, але не зміг цього досягти.