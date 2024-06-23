Про це він сказав в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

Очільник ГУР вважає, що окупований Крим може бути відрізаний від постачання зброї з Росії й потрібно “зробити все, щоб це реалізувати”.

Водночас він висміяв ідею про те, що Москва застосує тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.

“По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки в наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призвело б до великих політичних ризиків для Путіна”, ― пояснив Буданов. 

Глава української розвідки зауважив, що червоні лінії Путіна щодо Криму багато разів перетиналися, коли Україна обстрілювала там британськими ракетами по базах, і нічого не сталося.

“Якщо є хоч якийсь шанс переконати Путіна, що він не може перемогти, він може полягати в тому, щоб зробити контроль Москви над Кримом нездатним”, ― наголосив Буданов.

  • “У нас немає іншого варіанту, крім як повернути усе окуповане”, ― очільник ГУР
  • Буданов розповів про складний період на фронті та наступ росіян на Сумщині
  • Буданов стверджує, що російських сил на Харківському напрямку недостатньо для повноцінного простування вглиб