Начальник Головного управління розвідки МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов не вірить, що російські загарбники застосують ядерну зброю, якщо ЗСУ відріжуть Крим від постачання зброї з Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

Очільник ГУР вважає, що окупований Крим може бути відрізаний від постачання зброї з Росії й потрібно “зробити все, щоб це реалізувати”.

Водночас він висміяв ідею про те, що Москва застосує тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.

“По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки в наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призвело б до великих політичних ризиків для Путіна”, ― пояснив Буданов.

Глава української розвідки зауважив, що червоні лінії Путіна щодо Криму багато разів перетиналися, коли Україна обстрілювала там британськими ракетами по базах, і нічого не сталося.

“Якщо є хоч якийсь шанс переконати Путіна, що він не може перемогти, він може полягати в тому, щоб зробити контроль Москви над Кримом нездатним”, ― наголосив Буданов.