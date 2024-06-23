Про це він сказав в інтерв’ю для The Philadelphia Inquirer.

Керівник спецслужби нагадав, що нашою головною метою залишається повна деокупація загарбаних Росією територій України.

«У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно», ― пояснив Буданов.

За його словами, відповіддю України на чисельну перевагу держави-агресора є застосування військових технологій на полі бою. Йдеться зокрема, про різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

«Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні», ― сказав начальник ГУР МО України.

Також він наголосив, що захоплений Росією та перетворений у величезну військову базу півострів Крим необхідно відрізати від російського постачання.

«Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати», ― сказав Буданов, додавши, що у цьому процесі важливу роль можуть відіграти надані США ракети ATACMS.

Відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній наступ Росії на сході, де Москва має невеликі, але стабільні територіальні завоювання, Буданов відповів прямо.

«Хороша новина полягає в тому, що Армагедону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде хоч місяць, легше не стане», — сказав очільник ГУР.