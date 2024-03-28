Про це Кирило Буданов повідомив, виступаючи на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.
«Я вважаю, що найабсурднішим було, коли минулого року вони вкотре заявили, що вбили мене, а потім з’явилися фото, де я з послом Японії. А вони його розібрали та поширили фото з припискою, що я ледве живий. Там дві версії було. Що в мене корсет, а посол тримає, щоб я не впав. А другий варіант був, що це взагалі голограма», — сказав Буданов.
Кирило Буданов додав, що попри усі намагання, Україна не зможе повністю зруйнувати лінію російської пропаганди.
«У них достатньо для цього як фінансових, так і людських ресурсів в багатьох країнах світу. Це ж ідея не тільки з Російської Федерації, але і від їх агентів впливу. Це величезна машина з величезною кількістю медійного ресурсу», – розповів очільник української розвідки.