Про це Кирило Буданов повідомив, виступаючи на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

«Я вважаю, що найабсурднішим було, коли минулого року вони вкотре заявили, що вбили мене, а потім з’явилися фото, де я з послом Японії. А вони його розібрали та поширили фото з припискою, що я ледве живий. Там дві версії було. Що в мене корсет, а посол тримає, щоб я не впав. А другий варіант був, що це взагалі голограма», — сказав Буданов.