Посли країн Великої сімки наголосили, що відбір нового керівництва Вищої кваліфікаційної комісії суддів має бути доброчесним.

Про це йдеться у повідомлення послів G7 у мережі X (Twitter).

“Посли G7 уважно стежать за новинами Вищої кваліфікаційної комісії суддів і закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним“, – йдеться в повідомленні.

Посли Великої сімки наголосили, що “просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектору”.

Напередодні, 27 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Романа Ігнатова про звільнення його з посади члена ВККСУ за власним бажанням.