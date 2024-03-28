Про це йдеться у повідомлення послів G7 у мережі X (Twitter).
“Посли G7 уважно стежать за новинами Вищої кваліфікаційної комісії суддів і закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним“, – йдеться в повідомленні.
Посли Великої сімки наголосили, що “просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектору”.
Напередодні, 27 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Романа Ігнатова про звільнення його з посади члена ВККСУ за власним бажанням.
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