Про це очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, як передає Центр стратегічних комунікацій.
“Telegram, з погляду національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж таки я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто.
Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що їй заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається“, – заявив Буданов.
Керівник ГУР наголосив, що зараз Telegram читають усі й він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але за допомогою нього можна інформувати людей на окупованих територіях.
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