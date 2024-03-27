Про це очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, як передає Центр стратегічних комунікацій.

“Telegram, з погляду національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж таки я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто.

Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що їй заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається“, – заявив Буданов.