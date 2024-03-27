Про це повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про:

Після окупації Бердянська вони організували використання місцевого морського торговельного порту для потреб міноборони РФ.

За даними слідства, фігуранти залучили цивільні судна морського порту для перекидання російських військ до тимчасово окупованих регіонів півдня України.

“Це стало особливо актуальним для Кремля після вибуху на “Керченському мосту”, коли було порушено логістичні шляхи загарбників та їхнє забезпечення через тимчасово окупований півострів. Крім того фігуранти організували зведення на території Бердянського морпорту та його акваторії російських фортифікаційних споруд і загороджень“, – йдеться у повідомленні.