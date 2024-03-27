Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За оновленими даними, кількість постраждалих від російського удару по багатоповерхівках зросла до 16 поранених, серед яких 4 дітей.
Начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов заявив, що російський удар по місту став першим подібним із 2022 року. За інформацією, що перевіряється, росіяни застосували дешевий аналог крилатої ракети УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі авіабомби ФАБ-250.
Влучання зафіксували по загальноосвітній школі, а також прямо посеред житлових будинків.
27 березня російські війська завдали двох ударів по Харкову, які припали на Шевченківський район міста — там влучили по житловому мікрорайону. У місті пошкоджено житлові пʼятиповерхові будинки, а також Інститут невідкладної хірургії.
- Харкову екстримально недостатньо електропотужності, мешканців просять утриматися від увімкнення бойлерів.
- Ракети «Циркон», якими РФ атакувала Київ, не виконують поставлених завдань.
- У Варшаві запустили Коаліцію бронетехніки на підтримку України.