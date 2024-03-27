Росіяни вперше з 2022 року застосували авіабомби для обстрілу Харкова.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За оновленими даними, кількість постраждалих від російського удару по багатоповерхівках зросла до 16 поранених, серед яких 4 дітей.

Начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов заявив, що російський удар по місту став першим подібним із 2022 року. За інформацією, що перевіряється, росіяни застосували дешевий аналог крилатої ракети УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі авіабомби ФАБ-250.

Влучання зафіксували по загальноосвітній школі, а також прямо посеред житлових будинків.

27 березня російські війська завдали двох ударів по Харкову, які припали на Шевченківський район міста — там влучили по житловому мікрорайону. У місті пошкоджено житлові пʼятиповерхові будинки, а також Інститут невідкладної хірургії.