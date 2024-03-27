Чехія запровадила санкції проти ексдепутата України Віктора Медведчука та його соратника Артема Марчевського, який був генпродюсером заблокованого телеканалу «112 Україна».

Про це повідомляє Radio Prague International

Імена Медведчука та Марчевського також з’явились у списку санкцій на сайті чеського МЗС.

За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, Медведчук керував низкою впливових мереж із Росії, а також він особисто пов’язаний з лідером РФ Путіним.

Медведчук використовував компанію «Голос Європи», яка також підпала під дію чеських санкцій, щоб поширювати дезінформацію в країні. До цього також був залучений і Артем Марчевський.

В уряді Чехії кажуть, що санкціями прагнуть ударити по проросійській мережі, яка намагалася розгорнути операцію впливу в країні, діяльність котрої втілює зусилля Росії вплинути на демократичні процеси в Європі. Проросійська мережа в Чехії також діяла проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Тепер Медведчук та його соратник не зможуть в’їжджати до Чехії та проживати там, а їхню власність (якщо вона перебуває на території країни) заморозять. Крім них, до чеського санкційного списку належить очільник російської православної церкви Кирило, російський бізнесмен Володимир Євтушенко і його син Фелікс Євтушенко, Ростислав та Ольга Зорікови, а також компанія з управління російськими активами за кордоном.