Про це повідомляє Radio Prague International
Імена Медведчука та Марчевського також з’явились у списку санкцій на сайті чеського МЗС.
За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, Медведчук керував низкою впливових мереж із Росії, а також він особисто пов’язаний з лідером РФ Путіним.
Медведчук використовував компанію «Голос Європи», яка також підпала під дію чеських санкцій, щоб поширювати дезінформацію в країні. До цього також був залучений і Артем Марчевський.
В уряді Чехії кажуть, що санкціями прагнуть ударити по проросійській мережі, яка намагалася розгорнути операцію впливу в країні, діяльність котрої втілює зусилля Росії вплинути на демократичні процеси в Європі. Проросійська мережа в Чехії також діяла проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Тепер Медведчук та його соратник не зможуть в’їжджати до Чехії та проживати там, а їхню власність (якщо вона перебуває на території країни) заморозять. Крім них, до чеського санкційного списку належить очільник російської православної церкви Кирило, російський бізнесмен Володимир Євтушенко і його син Фелікс Євтушенко, Ростислав та Ольга Зорікови, а також компанія з управління російськими активами за кордоном.
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