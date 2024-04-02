О 03:45 росіяни здійснили обстріляли Солончаки, пошкоджені житлові приватні будинки, лінія електропостачання і дротова подача інтернету.
Учора, 1 квітня, о 09:15 обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади, а о 21:16 ворог бив з артилерії по Куцурубській громаді, уточнили в адміністації.
- Внаслідок дронової атаки на Кіровоградщину пошкоджено енергетичний об’єкт
- На один постріл українських артилеристів припадає шість пострілів російської армії, — Юрій Федоренко
- Російські війська активізувалися на Бахмутському напрямку, — Генштаб ЗСУ