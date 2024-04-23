Про це пише CNN із посиланням на неназване джерело в США, знайоме з наданням Україні військової допомоги.

“За словами співрозмовника видання, першими в Україну відправлять артилерійські боєприпаси. Однак через «величезну кількість» озброєння їхня доставка буде логістично складною. Тобто відразу зруйнувати перевагу Росії в кількості снарядів на полі бою буде неможливо”,– пише CNN.

Речник американського Міноборони Патрік Райдер перед голосуванням у Палаті представників за виділення Україні пакета допомоги заявив, що Пентагон «готовий швидко відреагувати» і надати Україні відповідне озброєння, тільки-но віддадуть наказ.

За його словами, завдяки надійній логістичній мережі США можуть дуже швидко переміщувати зброю. Це, на думку Райдера, може зайняти кілька днів.

Подібне сказав і голова Комітету з розвідки американського Сенату Марк Ворнер, який висловив сподівання, що зброя від США буде в дорозі до кінця тижня (тобто до 28 квітня).