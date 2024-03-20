Про заяву понтифіка повідомляє Vatican News.

У щотижневій аудієнції у Ватикані понтифік згадав жителів “мученицької України й Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни”.

“Ніколи не забуваймо, що війна – це завжди поразка. Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб говорити і вести переговори“. – наголосив Папа.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск сказав, що Україна повинна мати “відвагу білого прапора” і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що ця заява не була закликом до капітуляції України.