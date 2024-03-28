Збитки країні Державне бюро розслідувань оцінило в понад 59 мільйонів гривень.

Про це бюро повідомило на YouTube.

Зазначається, що підозру оголосили в.о. директора держпідприємства “Північна Пуща”, поліцейському та трьом цивільним.

За даними слідства, зловмисники організували незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Голова держпідприємства у грудні 2023 організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП “Північна Пуща”, яке належить до Чорнобильського заповідника. Для цього він залучив трьох цивільних та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника.

“Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною”, – йдеться у повідомленні.

Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання та продали на підставі фіктивних документів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.