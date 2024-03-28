Це може бути пов’язано з планами президента Росії Володимира Путіна створити нову адміністративну еліту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У розвідці звернули увагу на відкриття магістерської програми за спеціальністю «Державне і муніципальне управління» у російській Академії народного господарства і державної служби яка, за словами представника навчального закладу, надасть випускникам навички для роботи на всіх рівнях влади, в тому числі на окупованих Росією територіях України.

«Це може бути пов’язано з планами президента Росії Володимира Путіна створити нову адміністративну еліту, як зазначено в його зверненні до нації минулого місяця, та виданням президентського указу в січні 2024 року про створення нового кадрового резерву», — вказано у повідомленні.

Британське оборонне відомство зазначає, що інші подібні заходи на окупованих територіях включають поширення російської системи правосуддя, нав’язування російської освітньої програми, видачу російських паспортів та розбудову російської телекомунікаційної інфраструктури.