Cтаном на 28 березня, від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 537 дитини, а понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Загалом більше 1806 дітей постраждало внаслідок збройної агресії Росії.

“Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 524, Харківській — 343, Херсонській — 149, Київській — 130, Дніпропетровській — 125, Миколаївській — 103, Запорізькій — 100”, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що ці цифри можуть змінюватися, оскільки триває робота з їх встановлення на місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За останню добу: 27 березня внаслідок удару РФ по селу Борова Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопчик та внаслідок обстрілу Харкова, постраждали 4 дитини віком від трьох місяців до тринадцяти років.