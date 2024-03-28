Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Загалом більше 1806 дітей постраждало внаслідок збройної агресії Росії.
“Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 524, Харківській — 343, Херсонській — 149, Київській — 130, Дніпропетровській — 125, Миколаївській — 103, Запорізькій — 100”, — зазначається в повідомленні.
Наголошується, що ці цифри можуть змінюватися, оскільки триває робота з їх встановлення на місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За останню добу: 27 березня внаслідок удару РФ по селу Борова Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопчик та внаслідок обстрілу Харкова, постраждали 4 дитини віком від трьох місяців до тринадцяти років.
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