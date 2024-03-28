Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 28 березня, у Варшаві зустрівся із главою польського уряду Дональдом Туском.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram .

Планується, що під час зустрічі сторони обговорять ситуацію на кордоні між Україною та Польщею, а також інші важливі питання.

“Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури. Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень”, — йдеться у дописі глави українського уряду.