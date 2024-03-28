Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram .
Планується, що під час зустрічі сторони обговорять ситуацію на кордоні між Україною та Польщею, а також інші важливі питання.
“Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури.
Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень”, — йдеться у дописі глави українського уряду.
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