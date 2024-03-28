Про це повідомили в Національній поліції.
Згідно з розслідуванням, у 2019 році Тернопільська міськрада уклала договір на будівництво з цією компанією, яка отримала понад 30 мільйонів гривень з бюджету.
“З метою привласнення коштів директор комерційної структури надав замовнику робіт офіційні документи, в яких були зазначені фіктивні дані щодо вартості закуплених матеріалів та обсягів виконаних робіт.
Окрім того, вказані роботи взагалі не були передбачені проєктно-кошторисною документацією”, — йдеться у повідомленні поліції.
У результаті таких дій компанії завдано збитків майже на 25 мільйонів гривень.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України.
Колишньому директору загрожує до 12 років позбавлення волі.
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