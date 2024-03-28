Колишній директор компанії з Київщини привласнив майже 25 мільйонів гривень під час будівництва Палацу спорту в Тернополі.

Про це повідомили в Національній поліції.

Згідно з розслідуванням, у 2019 році Тернопільська міськрада уклала договір на будівництво з цією компанією, яка отримала понад 30 мільйонів гривень з бюджету.

“З метою привласнення коштів директор комерційної структури надав замовнику робіт офіційні документи, в яких були зазначені фіктивні дані щодо вартості закуплених матеріалів та обсягів виконаних робіт. Окрім того, вказані роботи взагалі не були передбачені проєктно-кошторисною документацією”, — йдеться у повідомленні поліції.

У результаті таких дій компанії завдано збитків майже на 25 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України.

Колишньому директору загрожує до 12 років позбавлення волі.