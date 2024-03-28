Про це повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про ⁠Дениса Пушиліна – гауляйтера Донецька, ⁠Артема Жогу – одного з керівників “виборчого штабу” Путіна, а також про ⁠Володимира Висоцького – керівника “виборчкому ДНР”.

“За даними слідства, колаборанти організували масові фальсифікації щодо участі місцевих жителів у фейковому плебісциті. Також вони “звітували” до Москви про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку жителів регіону. Для цього “малювали голоси” на користь очільника Кремля навіть із повністю зруйнованої Авдіївки“, – зазначають в СБУ.

Щоб зробити видимість «голосування», гауляйтер Пушилін приїхав до міста разом із заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком. Серед руїн тимчасово захопленого райцентру вони зробили для росЗМІ зрежисоване «відеозвернення» начебто місцевих жителів, щоб їх долучили до «виборів» країни-агресора.

Крім того, Жога формував керівний склад окупаційних «виборчкомів» і особисто контролював підсумки «голосування».

Відповідні вказівки він давав Висоцькому, який організовував подворові обходи у супроводі озброєних загарбників.

Всім трьом фігурантам повідомили про заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За матеріалами СБУ ватажок терористів «ДНР» Пушилін вже отримав заочно 15 років тюрми, а його спільник Жога – 12 років ув’язнення.