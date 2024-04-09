Гротескна конструкція ворога, на сьогодні заслуговує на якусь окрему премію.

Про це пише Інформаційний спротив.

“Загалом, останні твори рембатів російських окупантів демонструють явний відхід у панічний кринж. Створюючи різного роду надбудови, прагнучи захистити танк від дронів, у рембатах не звертають увагу на обертання башти. І справді, навіщо воно? Зменшення огляду, а в деяких випадках істотне зниження мобільності”, – йдеться в огляді військово-політичного оглядача Олександра Коваленко

Гротескна конструкція ворога, на сьогодні заслуговує на якусь окрему премію.

“Яскравий приклад того, коли серійний виробник не має єдиної концепції анти-дронового захисту танка, а на місцях, викручується в міру інтелектуального розвитку інженерної звивини. Найчастіше єдиною і то прямою”, – підсумовує експерт.