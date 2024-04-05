Про це омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив в інтерв’ю “Суспільному”.
Він сказав, що складнощі виникають не лише щодо звільнення “азовців”, але й щодо воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти та інших українських військових, які боронили Маріуполь.
Росія продовжує робити показові “судилища” щодо захисників Маріуполя і засуджує їх на довготривалі терміни.
“Бо всі розуміють, чим став для російської армії Маріуполь. Вони не думали, що так довго, в такому стані – оточення, неможливість доставити ні харчі, ні медикаменти, ні боєприпаси, хлопці й дівчата будуть продовжувати воювати“, – сказав Лубінець.
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