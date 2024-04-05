Процес обміну бійців "Азову" проходить зі складнощами. Проблеми виникають також з поверненням додому інших захисників Маріуполя.

Про це омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив в інтерв’ю “Суспільному”.

Він сказав, що складнощі виникають не лише щодо звільнення “азовців”, але й щодо воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти та інших українських військових, які боронили Маріуполь.

Росія продовжує робити показові “судилища” щодо захисників Маріуполя і засуджує їх на довготривалі терміни.

“Бо всі розуміють, чим став для російської армії Маріуполь. Вони не думали, що так довго, в такому стані – оточення, неможливість доставити ні харчі, ні медикаменти, ні боєприпаси, хлопці й дівчата будуть продовжувати воювати“, – сказав Лубінець.