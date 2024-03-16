Росія використовує тему обмінів для підриву соціальної та політичної ситуації – омбудсмен

Ворог масово почав телефонувати родичам військовополонених та повідомляти, що РФ нібито готова повертати полоненого, а Україна не хоче забирати.

Про це написав омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.

“Росіяни спонукають родичів військовополонених виходити на акції, мітинги, переконують перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить «проводити» обміни”, – додає омбудсмен.

Він наголошує, що Україна ніколи не зупиняла обмінні процеси.

Нагадаємо, що раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів, скільки депортованих людей повернули з території Росії в Україну. За його словами, наразі до України повернули 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.