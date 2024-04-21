«Дівчат з Гудвайн ніхто в образу не дасть».

Максим Шкіль – голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, а також засновник групи компаній AUTOSTRADA, заявив про конфлікт за столик у GoodWine з працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – Манасяном Віталієм.

Шкіль, який раніше зазначав, що держава має перед його компанією борги на 12 млрд, заявив, що він з’явився на сніданок у київський ресторан, який розташований у винному супермаркеті Goodwine, ймовірно мова йде про ресторан Лакі, де середній чек становить 1000 грн.

Зі слів Шкіля, у нього стався публічний конфлікт з представником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – Манасяном Віталієм, який зайняв заброньований стіл Шкіля. Зі слів Шкіля, Манасян та його супутниця йому погрожували.

Через що Шкіль зробив публікацію у Фейсбук та виклав назву транспортного засобу Манасяна Віталія, а саме Ауді RS 6, а також засудив, що представник поліції “снідає в Гудвайні та окреслює перспективу нашого майбутнього, а для тих хто не відразу розділяє його переконання, пояснює більш «літературною українською мовою» з російським діалектом”.

Публікацією поділився Ігор Лаченков, інфлюенсер, який проводить збори допомоги військовим, блогер-мільйонник, автор Telegram-каналу “Лачен пише”. Зараз у нього близько 1,5 мільйона підписників.

У 2022 році Лаченков потрапив до рейтингу 30 до 30: обличчя майбутнього від Forbes Україна.

Ситуацію підтвердила колишня журналістка Української правди Анастасія Береза.