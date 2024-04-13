У суботу, 13 квітня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше два вибухи.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Зазначається, що два потужні вибухи у місті пролунали близько 11:30. Після цього у небо піднялася хмара густого диму.
Місцеві Telegram-канали стверджують, що “приліт” стався по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях.
Натомість окупанти вже звинуватили Україну у нібито ракетному ударі по околиці Луганська та заявили, що ракетний удар був завданий нібито у районі міського автовокзалу.
“З Луганська повідомляють про приліт по розташуванню російських військових. З місця удару підіймається дим”, – написав журналіст Денис Казанський. Він припускає, що це могли бути КАБи.
Водночас пропагандистські Z-блогери повідомляють, що по російським базам в Луганську завдано удару ракетою “Таурус”.
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