У суботу, 13 квітня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше два вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Зазначається, що два потужні вибухи у місті пролунали близько 11:30. Після цього у небо піднялася хмара густого диму.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що “приліт” стався по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях.

Натомість окупанти вже звинуватили Україну у нібито ракетному ударі по околиці Луганська та заявили, що ракетний удар був завданий нібито у районі міського автовокзалу.

“З Луганська повідомляють про приліт по розташуванню російських військових. З місця удару підіймається дим”, – написав журналіст Денис Казанський. Він припускає, що це могли бути КАБи.

Водночас пропагандистські Z-блогери повідомляють, що по російським базам в Луганську завдано удару ракетою “Таурус”.