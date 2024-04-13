На Миколаївщині російські війська обстріляли з артилерії місто Очаків. Постраждалих під час обстрілу немає.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Також військові проінформували про те, що на Дніпропетровщині ворог обстрілював артилерією Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, крамниця, церква, господарчі споруди, інфраструктурний об’єкт, офісна будівля, бібліотека, газогін та лінії електропередач. Люди неушкоджені.

На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляні Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка та Новоселівка.

“Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, гараж та цивільний автомобіль”,— зазначили військові.

Нагадаємо, раніше у Силах оборони Півдня говорили про те, що на лівобережжі Дніпра Херсонщини окупанти дещо змінили тактику дій і намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп.