Видання зазначає, що 60 мільярдів доларів допомоги США – це невелика частка того, що потрібно, щоб змінити ситуацію на користь України.

Таку думку висловлює республіканець Джей Ді Венс у матеріалі The New York Times.

У статті зазначається, що Україні потрібно більше солдатів, ніж ми можемо забезпечити навіть з жорстоким призовом. І тому необхідно більше й матеріальних засобів, ніж можуть надати Сполучені Штати.

Адміністрація Байдена посилила тиск на республіканців, щоб вони передали Україні додатковий пакет допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Джо Байден припускає, що додаткова допомога означає різницю між перемогою і поразкою у російсько-українській війні, однак ця сума – це лише мала частина того, що знадобиться, щоб переломити хід подій на користь нашої держави.

“Така реальність має лежати в основі будь-якої майбутньої політики щодо України – від подальшої допомоги Конгресу до дипломатичного курсу, обраного президентом. Адміністрація Байдена чинить дедалі більший тиск на республіканців, щоб ті ухвалили пакет додаткової допомоги Україні в розмірі понад 60 мільярдів доларів. Джо Байден не зміг викласти навіть основні факти, чого потребує Україна і як ця допомога змінить реальну ситуацію на місцях”, – пише автор статті.

По суті, додає він, США бракує потужностей для виробництва такої кількості зброї, яку Україна потребує, щоб виграти війну.

Проблема полягає в наступному: США виробляють лише 550 одиниць ППО на рік. Якщо ухвалять пакет додаткової допомоги, який зараз розглядається в Конгресі, США зможуть збільшити щорічне виробництво до 650 одиниць, але це все одно менше третини від того, що потрібно Україні.