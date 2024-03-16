Два роки тому Росія скинула бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя, де ховалися від обстрілів сотні людей

16 березня 2022 року, два роки тому, російська армія цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поблизу будівлі, що стала сховищем місцевих жителів, був надпис “Діти”.

За даними прокуратури Донеччини, внаслідок обстрілу загинули близько 600 людей, щонайменше 400 людей отримали поранення. Встановити точну кількість неможливо. Будівля театру була прихистком для понад 1000 людей.