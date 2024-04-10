Програма надає необхідну ліквідність для фінансування функціонування України. Мова йде про виплату заробітної плати, пенсій та надання основних державних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Європейська комісія надала інформацію Керівному комітету ЄС щодо надання Україні 4,5 мільярда євро у березні у формі проміжного фінансування. А вже у квітні заплановано другий транш фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро.

“Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов”, – йдеться в повідомленні.

1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility. Перші гроші в рамках Ukraine Facility Україна отримала в березні.