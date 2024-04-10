Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Європейська комісія надала інформацію Керівному комітету ЄС щодо надання Україні 4,5 мільярда євро у березні у формі проміжного фінансування. А вже у квітні заплановано другий транш фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро.
“Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов”, – йдеться в повідомленні.
1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility. Перші гроші в рамках Ukraine Facility Україна отримала в березні.
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