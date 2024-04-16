Відповідне рішення Київський апеляційний суд ухвалив 16 квітня, задовольнивши апеляційну скаргу турецької компанії Turkcell, повідомляє Forbes.ua.

Суд зняв арешт з 19,8% корпоративних прав lifecell та 100% Paycell. Чи зняли арешт з третього активу Turkcell – оператора веж UkrTower – стане відомо з ухвали суду, яка буде опублікована 23 квітня.

«Зняття арешту дає власнику можливість на свій розсуд розпоряджатися своїм майном. Далі слово за Антимонопольним комітетом, який має надати згоду (на укладання угоди з продажу, – ред.)», – сказав Forbes представник Turckcell Максим Шевердін.

У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував активи підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Серед них – мобільний оператор lifecell. Згідно з матеріалами справи, компанія LetterОne Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова володіє 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L.

Водночас вже за кілька днів суд уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами. Тобто, йдеться лише про 19,8%, а не про весь статутний капітал.

У березні 2024 року Антимонопольний комітет виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom, що входить до французької групи NJJ, контролю над групою “Лайфселл”.

У квітні lifecell оскаржив рішення суду щодо заморожування частки Фрідмана (19% акцій) у компанії.