Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти депутата Верховної Ради зі Слуги народу Андрія Одарченка.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Андрія Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).

Дії депутата кваліфікували як спробу дати хабар – ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

У НАБУ підкреслили, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

За версією слідства, Одарченко пропонував Найєму біткоїни на суму $50 000, але встиг перерахувати тільки 0,39 BTC, або $10 000.