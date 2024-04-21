Про це повідомляє ДТЕК у своєму Telegram-каналі.
“Сьогодні в Одеській області весь день вирувала негода. Через це частина родин залишилась без живлення. Енергетики ДТЕК весь день ліквідовували наслідки і станом на вечір всі домівки знову з електрикою”, – пишуть у дописі.
На Одещині майже добу лютувала негода – дощ та потужний вітер, місцева влада зверталась до населення з проханням без великої потреби не залишати домівки. Як наслідок: повалені дерева, пошкоджені автівки, перекриті дороги і знеструмлення.
- Окупанти вночі обстріляли житлові квартали Херсона: пошкоджені будинки, згоріли автівки
- Атака ракетами по Запоріжжю. Пошкоджено інфраструктуру
- Нічна атака дронів на Росії. Пошкоджена енергетична інфраструктура у трьох областях РФ