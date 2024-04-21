Через негоду більше 10 тисяч сімей опинились без електропостачання, наразі ця проблема вирішена.

Про це повідомляє ДТЕК у своєму Telegram-каналі.

“Сьогодні в Одеській області весь день вирувала негода. Через це частина родин залишилась без живлення. Енергетики ДТЕК весь день ліквідовували наслідки і станом на вечір всі домівки знову з електрикою”, – пишуть у дописі.

На Одещині майже добу лютувала негода – дощ та потужний вітер, місцева влада зверталась до населення з проханням без великої потреби не залишати домівки. Як наслідок: повалені дерева, пошкоджені автівки, перекриті дороги і знеструмлення.