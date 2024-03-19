Про це стало відомо з Telegram-каналу Головного управління розвідки МО України.
Ці атаки спрямовувалися не лише на державні, а й на приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.
Протягом тижня з 11 по 18 березня 2024 року було зафіксовано декілька атак, зокрема:
Виведено з ладу комунікаційне обладнання ПАТ “Ростелеком” у Забайкальському та Красноярському краях, отримано доступ до системи електронного документообігу правління Бєлгородської області і здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників.
Також було здійснено ще кілька атак різного спрямування.
Зазначається, що завдані ворогу збитки можуть сягати сотень тисяч доларів.
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