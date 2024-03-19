Нардеп від "Слуги народу" заявив, що хоча диктатура може бути ефективною у війні, але загалом для країни - це мінус.

Парламентар Сергій Демченко вважає, що диктатура як інструмент може допомогти перемогти ворога. Проте він зазначив, що українці є волелюбними, тому не варто бути схожими на тоталітарний режим РФ. Про це він заявив в ефірі “Новини Live”.

За словами нардепа, наразі він диктатури не відчуває.

“Але я можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. Напевно відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні – 100% на президенті. … Я думаю, що для країни, людей диктатура – це точно в мінус завжди. Але для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога”, – сказав парламентар.

Він відзначив, що треба розуміти, що зараз ми боремося з тоталітарною країною і з диктаторським режимом на найвищому рівні.

“На сьогоднішній день це відчувають, напевно, наші окуповані території, на яких були псевдовибори, де людей примушували і вони боялися не поставити галочку при голосуванні. Тому що питання життя і смерті, або ти поставиш галочку, або ти будеш вбитий, скажімо так, прямо. Напевно, воно і є елементом диктатури, в тому числі, яку ми бачимо на сьогоднішній день на наших територіях”, – додав нардеп.