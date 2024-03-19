Про це повідомив президент України.

Під час розмови обговорювалися подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальша всебічна підтримка України з боку Європейського Союзу.

Президент Зеленський висловив подяку Шарлю Мішелю за вчорашнє затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру спеціального Фонду допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро.

Також обговорювалися можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів.

Піднімалася важливість продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік. Зеленський підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни.

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