Напередодні засідання Європейської ради була проведена телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомив президент України.

Під час розмови обговорювалися подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальша всебічна підтримка України з боку Європейського Союзу.

Президент Зеленський висловив подяку Шарлю Мішелю за вчорашнє затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру спеціального Фонду допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро.

Також обговорювалися можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів.

Піднімалася важливість продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік. Зеленський підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни.